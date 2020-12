L'incredibile storia dell'Isola delle Rose raccontata da Elio Germano e dal cast

Vi abbiamo parlato del nuovo film di Sidney Sibilia nella nostra recensione de L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di qualche giorno fa, ma è adesso l'intero cast del titolo targato Netflix, da Elio Germano a Luca Zingaretti, a raccontarvi direttamente la vera storia della micronazione nata e morta nel 1968.

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose racconta la vicenda della costruzione della micronazione dell'Isola delle Rose al largo delle coste di Forlì nel 1968. Il protagonista del film è Elio Germano nei panni di Giorgio Rosa, ingegnere fondatore dell'isola e primo capo di stato che si trovò addirittura a sfidare il governo italiano.



La micronazione dell'Isola delle Rose aveva come lingua ufficiale l'esperanto, un governo proprio, così come una moneta e un'emissione postale, senza tuttavia esser mai riconosciuta come nazione indipendente. Occupata dalle forze di polizia italiane a fine giugno 1968, a quasi due mesi dalla sua nascita, venne sottoposta a blocco navale e distrutta nel febbraio 1969.



Il cast del film è composto anche da Fabrizio Bentivoglio, Violetta Zironi, François Cluzet, Thomas Wlaschiha e Matilda de Angelis. Elio Germano è reduce dalla partecipazione in Favolacce dei fratelli D'Innocenzo ed in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.



Sydney Sibilia è noto per aver girato la trilogia di Smetto quando voglio. Su Everyeye trovate la recensione di Smetto quando voglio e la recensione di Smetto quando voglio - Ad Honorem.