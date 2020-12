L'incredibile storia dell'Isola delle Rose: cosa c'è di vero nella trama del film Netflix?

Da oggi, mercoledì 9 novembre, è disponibile in streaming su Netflix La vera storia dell'Isola delle Rose, il nuovo lavoro di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio). Alla base del film, come sappiamo, c'è una storia realmente accaduta, anche se forse oggi poco conosciuta. Proviamo a scoprire come andarono realmente le cose.

L'idea di costruire un'isola artificiale, al di là delle acque territoriali italiane e pertanto non soggetta alle nostre leggi, venne all'ingegner Giorgio Rosa (interpretato nel film Netflix da Elio Germano) nel 1958. I lavori durarono per qualche anno, e furono spesso interrotti sia per le impervie condizioni climatiche sia per gli interventi della burocrazia.

Nonostante i ripetuti tentativi di fermare l'opera, da parte tra gli altri della Capitaneria di Porto di Rimini e della polizia, Giorgio Rosa inaugurò la sua isola nel 1967, e l'anno successivo dichiarò la sua indipendenza, proclamandosi presidente e battezzandola Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose.

L'isola, una piattaforma di circa 400 metri quadri, adottò l'esperanto come lingua ufficiale, e aveva una sua propria moneta, ma naturalmente la cosa non poteva funzionare. Non solo la Repubblica non fu mai riconosciuta da nessun altro Stato, ma com'era prevedibile ebbe da subito problemi con le autorità italiane. Dopo un blocco navale e lo sbarco di militari italiani sull'Isola delle Rose, nell'agosto del 1968 fu richiesto a Rosa di smantellare la sua piattaforma, che fu demolita all'inizio dell'anno successivo.

