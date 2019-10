Un incredibile pareggio virtuale fra Joker e Maleficent 2 al box office del week-end

C'è stato un incredibile pareggio virtuale per il primo posto al botteghino di questo week-end, con Joker e Maleficent 2: Signora del Male che hanno incassato entrambi $18 milioni di dollari.

Il film di Todd Phillips è risalito verso la prima posizione dopo essere diventato in settimana il più grande incasso rated-r di sempre, mentre il live-action Disney con Elle Fanning, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer che invece ha dovuto lottare per mantenersi in testa: la sfida sarà risolta solo nelle prossime ore quando arriveranno i dati ufficiali, che decreteranno chi e per quanti spiccioli ha guadagnato il gradino più alto del podio. Molto probabilmente, però, l'onore spetterà al villain della DC Films.

Ciò che è certo è che alla terza posizione e alla quarta posizione ci saranno Zombieland: Double Tap e La Famiglia Addams, che pure hanno incassato cifre simili ma non così simili da arrivare ad un pareggio, con $12 milioni per uno e $11 milioni per l'altro: il sequel di Zombieland ha incassato finora $35 milioni dalla sua uscita il 18 ottobre, mentre il film d'animazione ha raccolto $61 milioni nelle sue prime tre settimane di programmazione.

La Sony ha rilasciato anche la versione estesa di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino in 1.674 località, e dopo i $160.000 mila dollari incassati venerdì, il film è arrivato a circa $515.000 mila dollari aggiuntivi. Con circa 10 minuti extra suddivisi in quattro scene inedite, questa nuova versione del film con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, è un antipasto in attesa della precedentemente annunciata versione da quattro ore in formato da min-serie televisiva per Netflix.