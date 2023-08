Marvel L'incredibile Hulk, il regista non è convinto dall'evoluzione nel MCU: 'Hulk yoga?'

Dopo aver recentemente svelato i primi dettagli su L'incredibile Hulk 2, il sequel mai fatto del film del 2008 che fu il secondo capitolo del Marvel Cinematic Universe dopo Iron Man, il regista Louis Letterier è tornato a parlare del supereroe Marvel in una recente intervista.

Parlando con ComicBook, il regista di Fast & Furious 10 ha discusso delle varie evoluzioni di Hulk, incluso il nuovo Smart Hulk di Mark Ruffalo, che descrive come "un po' più infantile" rispetto ad altre iterazioni del personaggio: "Hulk è un personaggio davvero complesso all'interno del Marvel Cinematic Universe. Da una parte vuoi l'Hulk primordiale... l'Hulk della rabbia. Ma poi quando passi all'Hulk Grigio dei fumetti o a questo nuovo Smart Hulk perdi necessariamente un po' di quella caratterizzazione originale. Oggi siamo molto lontani dal mio Hulk, ad esempio: voglio dire, ho amato molto She-Hulk, ho visto tutta la serie, ma quando ho visto lei fare yoga con Hulk ho pensato: 'Oh, okay, beh, questo decisamente non è più il mio Hulk!".

Nel corso degli anni, la semplicità dell'Hulk furioso di The Avengers e Avengers: Age of Ultron è stata gradualmente dimenticata e rimpiazzata da una personalità più umana, quella del cosiddetto Smart Hulk, sostanzialmente un Mark Ruffalo di CGI verde lontano anni luce dal primo Hulk visto nel MCU, quello interpretato da Edward Norton nel film del 2008. Tuttavia vale la pena ricordare che anche nei fumetti Hulk ha attraversato diverse 'fasi' di personalità, e soprattuto che quando uscirà Avengers: Secret Wars, nel 2027, il Marvel Cinematic Universe e L'incredibile Hulk saranno arrivati alle soglie dei vent'anni, un arco di tempo che rende necessario un qualsiasi tipo di evoluzione per qualsiasi tipo di personaggio, Bruce Banner incluso (senza contare che Secret Wars potrebbe essere diviso in due parti, andando quindi a sforare i vent'anni).

Ricordiamo che, dopo She-Hulk, il MCU si prepara ad introdurre nuovi tipi di Hulk con Captain America 4.