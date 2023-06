L'Incredibile Hulk, Mark Ruffalo fu vicinissimo ad interpretare il ruolo per il fillm!

L'Incredibile Hulk con protagonista Edward Norton è stato uno dei film del Marvel Cinematic Universe che ha avuto meno successo, tanto da portare a rimpiazzare il protagonista. Di contro, l'attore subentrato, era stato per lunghissimo tempo corteggiato dalla casa di produzione per il film.

Nonostante Edward Norton abbia portato in scena un Hulk di tutto rispetto, si arrivò all'allontanamento dell'attore dal franchise a causa dei suoi atteggiamenti e dei comportamenti sul set. Un pò come nel caso di Norton che avrebbe dovuto originariamente partecipare all'Hulk del 2003 di Ang Lee, anche Mark Ruffalo era stato preso in considerazione per il ruolo di Bruce Banner. Pare che l'attore, addirittura, sia arrivato alle trattative finali.

Edward Norton, però, ebbe la meglio, portando in scena un Hulk arrabbiato e profondamente tormentato. Dopo il suo licenziamento subentrò Mark Ruffalo che fu immediatamente contattato per la sostituzione. Insomma, nonostante l'iniziale rifiuto, l'attore si è ritrovato a interpretare ugualmente Hulk sul grande schermo per le successive pellicole dell'acclamatissimo franchise supereroistico. In questo caso si potrebbe parlare quasi di un attore destinato ad interpretare quel ruolo.

Nel frattempo World War Hulk potrebbe diventare un film standalone del Marvel Cinematic Universe dando nuova linfa al franchise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!