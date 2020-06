L'incredibile Hulk, un inedito easter egg si collega a Captain America

Un dettaglio scoperto di recente nel film L'incredibile Hulk potrebbe trattarsi di una connessione a Captain America. Un easter egg evidenziato su Reddit che mostra una connessione importante tra L'incredibile Hulk e il film con Evans. Sembra passato un secolo da L'incredibile Hulk, con Edward Norton nel ruolo prima di Mark Ruffalo.

Questo inedito dettaglio va a coprire un gap passato in sordina nell'MCU. In L'Incredibile Hulk si scopre che la formula del Super Soldato data a Emil Blonsky (Tim Roth) è stata in realtà creata dal dott. Abraham Erskine, interpretato da Stanley Tucci in Captain America - Il primo Vendicatore. Si scopre infatti che il dott. Reinstein sia in realtà il nome in codice di Erskine. Un easter egg che rende certamente più interessante L'incredibile Hulk con Edward Norton.



Anche grazie a questi dettagli il Marvel Cinematic Universe è riuscito in questi anni a riscuotere un grande successo tra gli spettatori, che ne hanno apprezzato la cura dei particolari e delle connessioni tra un film e l'altro, come in questo caso dimostra l'easter egg de L'incredibile Hulk che riguarda Captain America - Il primo Vendicatore.

Ricordiamo che il primo attore a interpretare Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe fu Edward Norton proprio in L'incredibile Hulk, sostituito in seguito con Mark Ruffalo nei successivi film del franchise.

Edward Norton ha confessato chi è stato il miglior interprete di Hulk a suo parere. La star abbandonò il franchise in maniera piuttosto burrascosa; a causa di alcune divergenze con la produzione Edward Norton uscì dal franchise, di fatto rinunciato ad interpretare il personaggio anche nei film successivi.