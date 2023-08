Abbiamo incontrato Zack Snyder a Londra! Il video dell'evento esclusivo di Rebel Moon

Abbiamo avuto il grandissimo piacere di essere invitati in esclusiva all'evento organizzato da Netflix per Rebel Moon, nuovo attesissimo film di fantascienza diretto da Zack Snyder. Ecco a voi il video che abbiamo realizzato per raccontare la giornata a Londra.

Una giornata di presentazione per Rebel Moon quella che abbiamo vissuto a Londra, più precisamente al Soho Hotel. Come potete vedere nel video in calce (che trovate anche direttamente sul nostro profilo TikTok e sul canale YouTube EveryeyePlus), abbiamo incontrato proprio Zack Snyder con il quale abbiamo visto ieri mattina in anteprima il trailer di Rebel Moon, che poi è stato svelato la sera al pubblico mondiale.

Una sala cinematografica privata dell'albergo e un commento a caldo per un prodotto che sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio nel panorama fantascientifico contemporaneo.

Ci hanno poi fatto vedere tutti i costumi originali di Rebel Moon, ognuno con accanto il personaggio che lo indossa e l'attore che lo interpreta, assieme a qualche foto del set e di backstage.

E poi Zack Snyder si è concesso al pubblico con varie foto, parlottando qua e là con le tantissime persone presenti all'evento. Chicca finale per tutti i fan italiani è un saluto al nostro Paese e l'invito a vedere Rebel Moon non appena arriverà su Netflix. Ma quando?

Il film sarà diviso in due parti: Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco arriverà sulla piattaforma il 22 dicembre 2023; Rebel Moon - Parte 2: la Sfregiatrice sarà invece disponibile il 19 aprile sempre su Netflix. Anche se pare che Zack Snyder sia già pronto a una director's cut per Rebel Moon.



E voi state aspettando questo film? Che ne pensate del trailer? Diteci tutto nei commenti!