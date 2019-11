Incontrate DocThor in questo esilarante poster parodia di Avengers: Endgame

Un fan del Marvel Cinematic Universe ha realizzato un'esilarante locandina di Avengers: Endgame trasformando Thor nel protagonista di un avvincente e strappalacrime medical drama.

Come potete vedere nel post che vi riportiamo in calce all'articolo, il poster trae ispirazione dal salvataggio all'ultimo secondo che il Dio del Tuono del 2012 effettuò sul suo collega Tony Stark, durante una celebre scena del film dei Russo.

A dir poco spassosa la cura dei dettagli, dal titolo DocThor alle citazioni di alcuni personaggi come Iron Man e Doctor Strange utilizzate come cenni di critica.

Vi ricordiamo che il Marvel Cinematic Universe tornerà il prossimo anno quando Black Widow darà il via alla Fase 4 (maggio 2020). Al film con Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz seguiranno, fra cinema e Disney+, Gli Eterni (novembre 2020), Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love and Thunder.

Nella Fase 5 invece vedremo Blade con Mahershala Ali, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2 e un cross-over con Tom Holland, Ant-Man 3, Black Panther 2, Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Infinity War e ad uno speciale sulle migliori tre scene di Endgame.