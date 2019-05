Incontrate il cast de La Bambola Assassina nella nuova featurette

A poche ore dalla pubblicazione della nuova terrificante clip de La Bambola Assassina, la Orion Pictures ha mandato online una nuova featurette promozionale che punta i riflettori sui membri del cast del reboot della celebre saga horror.

Nella clip, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, i protagonisti Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry e Gabriel Bateman parlano dei contenuti del film.

Aubrey Plaza (Ingrid Goes West) e Brian Tyree Henry (Atlanta) sono, insieme a Mark Hamill (che dà voce alla bambola Chucky nella versione originale) gli headliner del film diretto da Lars Klevberg su sceneggiatura di Tyler Burton. Nel reboot del cult del 1988, la Plaza interpreta una madre che dà a suo figlio Andy, interpretato da Gabriel Bateman (Lights Out), una bambola giocattolo della linea Buddy per il suo compleanno, ignara della natura maligna di Chucky.

La nuova versione della bambola killer non riguarderà una bambola posseduta dallo spirito di un serial killer ma sarà incentrata su una bambola difettosa il cui codice di programmazione è stato violato, permettendo al cast artistico di riflettere sul ruolo della tecnologia nella società. Tra gli altri membri del cast anche Beatrice Kitsos (The Exorcist) e Ty Consiglio (Wonder) che interpreteranno rispettivamente i ruoli di Falyn e Pugg, due amici di Andy Barclay.

La Bambola Assassina arriverà in Italia il 19 giugno, in anteprima mondiale, grazie a Koch Media. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al making of de La Bambola Assassina.