Incipit e finali più belli del cinema per Sebastian Stan, Jamie Dornan e Shailene Woodley

Fedeli al titolo del film di cui sono protagonisti, Endings, Beginnings, Sebastian Stan, Jamie Dornan e Shailene Woodley, assieme a Drake Doremus, regista della pellicola, rivelano quali sono secondo loro le scene iniziali e i finali più belli del cinema.

Sebastian Stan

La scelta, va detto, è davvero ardua. Ma nell'intervista di EW! Stan, Woodley, Dornan e Doremus ci provano a fare una cernita.Vediamo insieme alcuni dei titoli da loro selezionati (gli altri li potete (ri)scoprire nell'intervista completa in calce alla notizia).

"Beh penso che andrò direttamente con When Harry Met Sally perché è semplicemente la battuta finale migliore di sempre. È un finale così bello... E anche un grande inizio, secondo me"

["Quando realizzi che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua inizi il prima possibile]



"E direi The Spectacular Now" aggiunge poi, e trova l'approvazione del resgista che concorda dicendo "Anche io volevo nominarlo".



"È un film davvero bello. La semplicità di quella storia, il modo in cui tutto viene comunicato. Le vostre performance... [riferito a Shailene, che è nel film, e a Miles Teller]".

Jamie Dornan

"Credo che il mio inizio preferito sia quello di Trainspotting.Quella sequenza, dove corrono per strada... L'energia di quella scena... Semplicemente spacca".

[Scegliete la vita; scegliete un lavoro; scegliete una carriera; scegliete la famiglia; scegliete un maxitelevisore del cazzo; scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita; scegliete un mutuo a interessi fissi; scegliete una prima casa; scegliete gli amici; scegliete una moda casual e le valigie in tinta; scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo; scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina; scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi; scegliete un futuro; scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina?]



"Un altro esempio di incipit e finali che funziano davvero bene, Breathe In. L'ho rivisto di recente. Comincia con un ritratto di famiglia. Vengono pronunciate poche parole all'inizio, ma cogli già le dinamiche essenziali. E poi la fine, di nuovo un ritratto di famiglia..."

Shailene Woodley

"In generale mi piacciono tutti quei finali che lasciano all'interpretazione del pubblico. Mi è piaciuto un sacco il finale di Parasite, quest'anno".



"E poi sai, Drake, scelgo te con Newness. Non credo abbia avuto il riconoscimento che meritava. È un ritratto così salutare e bello del modo in cui i giovani cercano di imparare ad amare al giorno d'oggi, con tutte queste distrazioni tecnologiche. Il modo in cui inizia è così creativo. E il modo in cui finisce, così diverso ma anche così simile a come tutto è iniziato...".

Drake Doremus

"Devo per forza dire In The Mood for Love. Credo che sia il finale più bello di sempre. Ho pianto tantissimo, l'ho rivisto l'altra sera dopo tanti anni. È semplicemente incredibile".



"Anche Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Uno dei finali migliori di sempre".