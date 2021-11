Molto incinta, Paul Rudd sullo scherzo a Seth Rogen:'Gli feci un massaggio di nascosto!'

Paul Rudd e Seth Rogen hanno recitato insieme in molti film e da tempo sono ottimi amici. A luglio Rogen ha pubblicato un tweet raccontando uno scherzo subito da Rudd sul set del film Molto incinta. Ospite al The Late Show with Stephen Colbert, Paul Rudd ha confermato la versione dell'amico. Ecco le sue parole.

"Penso che stessimo girando una scena di Molto incinta e abbiamo dovuto girarla a Las Vegas, eravamo nella spa della palestra, diverse ore prima delle riprese. Sapevo che era andato a farsi fare un massaggio e sono subito entrato. [...] Era come in Indiana Jones quando porta via l'idolo e mette il sacco di sabbia".



Lo scherzo si è protratto per diversi minuti perché Rogen non si è accorto che a fargli il massaggio era Paul Rudd:"Stavo facendo le spalle e le braccia e lui non apriva gli occhi. E poi ho iniziato a massaggiargli il viso".

A quel punto Rogen ha aperto gli occhi e ha capito di aver ricevuto un massaggio dall'amico 'per almeno 40 minuti'.



Nel corso del talk show, Rudd ha fatto finta di fare un massaggio a Stephen Colbert, per mostrare come fece con Seth Rogen. La star tornerà in Ant-Man 3... con un collega d'eccezione? Paul Rudd ha risposto in maniera evasiva alle domande su Bill Murray in Ant-Man.

L'attore era ospite del programma tv per presentare Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo del franchise diretto da Jason Reitman.



