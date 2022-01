Molto Incinta, Katherine Heigl rinnegò il film... Ma poi chiese scusa!

Non è raro che a un attore o un'attrice capiti di girare un film di cui poi ci si penta all'instante o dopo un po' di tempo: per Katherine Heigl quel film è stato Molto Incinta, duramente criticato dall'attrice qualche tempo dopo l'uscita in sala... Solo per poi ritrattare e chiedere scusa ai colleghi coinvolti!

Andiamo con ordine: Heigl criticò duramente Molto Incinta nel corso di più di un'intervista rilasciata tra il 2008 e il 2009, quindi nell'arco dei tre anni successivi all'uscita del film. L'attrice non fece mistero di considerare il film di Judd Apatow come un vero e proprio manifesto sessista, con le donne fatte sistematicamente passare per arpie e gli uomini, invece, come vittime dell'altro sesso.

Un film "difficile da amare", dichiarò Heigl, per poi fare ammenda qualche tempo dopo: l'attrice ammise infatti a Judd Apatow e Seth Rogen di essersi sentita costretta a puntare il dito contro il film dalle tante critiche negative rivoltegli da gran parte di quel pubblico femminile a cui si era sentita in dovere di fare da portavoce.

Fu dunque la stessa Heigl a definire immaturi i suoi commenti, ricomponendo una frattura che, in realtà, per i suoi colleghi non era mai esistita: Seth Rogen dichiarò infatti di non aver mai avuto problemi con la sua co-star, neanche dopo quelle dichiarazioni. E voi, da che parte state? Credete che Katherine Heigl avesse ragione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Molto Incinta.