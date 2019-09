Incidente Kevin Hart: gli ultimi report parlano di tre fratture spinali

Dopo le parole dell'amico fraterno The Rock, continuano gli aggiornamenti sulla situazione di Kevin Hart, che la scorsa settimana è rimasto coinvolto in un grave incidente d'auto.

Secondo l'ultimo rapporto di TMZ, Hart avrebbe subito tre fratture alla colonna vertebrale: il sito afferma che una fonte vicina ad Hart ha parlato dell'intervento chirurgico cui il comico e attore è stato sottoposto domenica.

“Sebbene la procedura abbia avuto successo, Kevin sta ancora attraversando l'inferno. Ci è stato riferito che deve essere pesantemente sedato perché il dolore è troppo intenso. Detto questo, avrebbe potuto andare molto peggio. Le fratture di questo tipo possono spesso causare molte difficoltà a camminare e, nel peggiore dei casi, anche la paralisi parziale o totale delle braccia o delle gambe. Fortunatamente per Kevin, i medici sono fiduciosi e si aspettano una guarigione completa. Sarà comunque una lunga strada per arrivarci", scrive TMZ.

Per fortuna il peggio sembra essere stato scongiurato, quindi, anche se ovviamente il periodo di convalescenza sarà lunghissimo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo che i fan dell'attore potranno ritrovare il loro idolo sullo schermo dall'1 gennaio 2020, data di uscita italiana per Jumanji: The Next Level. Per altri approfondimenti, recuperate il trailer di Jumanji 3, che includerà nel cast, oltre a The Rock e Hart, anche Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito e Danny Glover.