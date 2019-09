L'incidente di Kevin Hart non intaccherà il suo ruolo in Jumanji: The Next Level

Secondo TMZ, prima del brutto incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto, l'attore Kevin Hart aveva completato le riprese di due nuove pellicole alle quali aveva preso parte.

Una di queste è Jumanji: The Next Level, atteso sequel di Welcome to the Jungle che arriverà nelle sale italiane dal prossimo 1 gennaio, mentre l'altra è Fatherhood, che racconta la storia di un padre single che tenta di crescere la sua bambina appena nata da solo, dopo la morte di sua moglie. Il film è interpretato anche da Anthony Carrigan, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise e Paul Reiser e uscirà ad aprile 2020.

l prossimi progetti cui Hart avrebbe dovuto prendere parte, però, chiaramente subiranno uno stop.

E' il caso di My Own Worst Enemy, che è attualmente in pre-produzione, una commedia d'azione su un agente segreto, interpretato proprio da Hart, per il quale sarà richiesta una forma fisica perfetta, al punto che TMZ suggerisce la possibilità che l'attore sarà sostituito, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali in tal senso. Come attore, Hart è legato anche ad altri progetti come Ride Along 3, il reboot di The Great Outdoors e un film live-action di Monopoly.

Vi terremo aggiornati.

