Incidente d'auto per Dick Van Dyke a Malibù: i paramedici intervengono sul posto

L'attore, comico e showman statunitense Dick Van Dyke ha subito delle lievi ferite in un incidente avvenuto il 15 marzo 2023 a Malibù: la sua Lexus Ls 500 si è schiantata contro un cancello, dopodiché i paramedici sono intervenuti per curare il passeggero sulla scena (che riportava sanguinamento naso e bocca).

Classe 1925, Richard Wayne "Dick" Van Dyke è noto principalmente per la sua partecipazione nel film Mary Poppins, dove interpretò lo spazzacamino Bert e il direttore della banca di Londra – al riguardo, Dick Van Dyke pagò 4000 dollari a Walt Disney per avere un doppio ruolo in Mary Poppins.

Tra i prodotti cinematografici a cui ha partecipato ricordiamo anche L'incredibile furto di Mr. Girasole, Una notte al museo e Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, mentre tra quelli televisivi Alfred Hitchcock presenta, Scrubs - Medici ai primi ferri e The Middle; inoltre, è stato doppiatore per il film di animazione del 1975 Tubby the Tuba. A sua volta, in Italia è stato doppiato da professionisti come Cesare Barbetti, Pietro Biondi e Giuseppe Rinaldi.

La sua longeva carriera gli ha portato innumerevoli riconoscimento, come le due candidature al Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale (rispettivamente Mary Poppins, 1965, e Le pazze storie di Dick Van Dyke, 1972), a cui si aggiungono i Primetime Emmy Awards come miglior interpretazione maschile e miglior attore protagonista in una serie commedia (The Dick Van Dyke Show).

Auguriamo al celebre showman di 97 anni una pronta guarigione: per ripercorrere le sue opere più recenti, ecco la recensione de Il Ritorno di Mary Poppins