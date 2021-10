Incidente Alec Baldwin: il regista Joel Souza è fuori pericolo, l'attore è indagato?

Una buona notizia in questa tragica mattinata dopo la morte di Halyna Hutchins: secondo quanto dichiarato da Frances Fisher, una delle star del film 'Rust' sul set del quale è avvenuto l'incidente, il regista Joel Souza è stato dimesso dall'ospedale.

Il regista era rimasto ferito durante l'incidente capitato ad Alec Baldwin, che secondo le ricostruzioni avrebbe accidentalmente colpito la Hutchins e Souza con una pistola di scena durante il tentativo di scaricarla. I primi rapporti non si erano espressi sulle condizioni del regista, limitandosi a riferire che era stato traportato d'urgenza in ospedale. Ora, durante una conversazione su Twitter con la star Patricia Arquette, l'attrice veterana Frances Fisher ha chiarito la situazione dicendo che Joel Souza le ha riferito personalmente di essere stato dimesso dall'ospedale. La notizia è stata successivamente confermata dai rappresentanti del regista, che sono stati contattati dai principali organi della stampa hollywoodiana.

Inoltre, le autorità hanno confermato che l'incidente è scaturito a seguito del tentativo dell'attore Alec Baldwin di scaricare una pistola di scena. Baldwin è stato rilasciato senza alcuna accusa dopo l'interrogatorio; la Hutchins, 42 anni, è morta non molto tempo dopo essere stata trasportata in un ospedale di Albuquerque, nel Nuovo Messico. "Il sig. Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato", ha detto a Deadline un funzionario del dipartimento dello sceriffo di Santa Fe. "Non ci sono stati arresti né sono state avanzate accuse".

Nel frattempo, il mondo di Hollywood si è stretto intorno alla famiglia di Halyna Hutchins, con messaggi di condoglianze e reazioni arrivate sui principali social media.