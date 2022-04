Inception, da Will Smith a Brad Pitt: tutti le idee di Nolan per il ruolo di Cobb

Il ruolo di Cobb in Inception va senz'altro considerato come una delle pagine più soddisfacenti della mostruosa carriera di Leonardo DiCaprio: la star di C'era una Volta a... Hollywood offrì agli spettatori del film di Christopher Nolan una prova impeccabile, ma non tutti sanno che il buon Leo non fu, in effetti, la prima scelta del regista.

Suona piuttosto strano, non trovate? Uno si aspetterebbe di trovare nomi come quello di DiCaprio costantemente in cima alle preferenze di qualsivoglia regista: Nolan aveva però altre idee per il suo Cobb, tant'è che prima del futuro premio Oscar per Revenant - Redivivo provò ad ingaggiare due colleghi altrettanto noti e amati.

Stiamo parlando di Brad Pitt e Will Smith: fu a loro che Christopher Nolan si rivolse in un primo momento quando si trattò di metter su il cast di Inception, ricevendo in entrambi i casi dei rifiuti per motivi che ancora oggi non sono stati completamente chiariti nel caso di Pitt, per quanto all'epoca Smith avesse intenzione di concedersi una breve pausa dalla recitazione.

Per entrambi, comunque, si tratta di un rimpianto non da poco, visto il successo poi riscontrato dal film di Nolan: e voi, chi avreste preferito per il ruolo di Cobb? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Inception.