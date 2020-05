Inception è realtà: un ex giocatore di baseball vi insegna come controllare i sogni

In attesa del nuovo trailer di Tenet arriva una bizzarra notizia che in qualche modo si collega ad uno dei film più apprezzati di Christopher Nolan: Inception.

L'ex giocatore di baseball Jose Canseco ha infatti deciso di avviare una nuova carriera nel mondo dei sogni. Come scrive su Twitter: "Terrò dei seminari per insegnare il controllo dei sogni... dopo che avrete ottenuto un master in 'controllo dei sogni' potrete entrare in una struttura in cui sarete messi in uno stato di sonno e di coma indotto, per qualsiasi periodo di tempo vogliate, e nel quale potrete fare tutto ciò che volete senza nessuna restrizione...".

Non sembrano esserci dubbi: quest'uomo è Dom Cobb sotto mentite spoglie. Chissà se i suoi studenti riusciranno davvero a cavarsela nel mondo onirico o se un treno merci li riporterà alla realtà in maniera violenta. Per chi non sta nella pelle e vuole saperne di più, Canseco ha deciso di elargire il primo importante insegnamento: "Prima lezione sul controllo dei sogni... chiedete a voi stessi 'Sto sognando il più possibile?'. Una volta che vi sarete chiesti ciò, saprete cosa fare durante il sonno... Il controllo dei sogni è un potere illimitato e una porta per un'altra vita".

Speriamo solo che questa speciale abilità non venga utilizzata per scopi di spionaggio industriale... Cosa ne pensate delle lezioni? Secondo voi è davvero possibile controllare i sogni? Intanto Leonardo Di Caprio ha ammesso di non avere le idee chiare sul criptico finale di Inception.