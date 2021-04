Inception, quando Elliot Page soffrì un attacco di panico per l'enorme gender pressure

Elliot Page si è recentemente unito a Oprah Winfrey per la sua prima intervista televisiva face to face da quando si è dichiarato transgender nel dicembre 2020. È stata un'intervista molto emotiva e ci sono state diverse rivelazioni da parte di Page su come la gender pressur di Hollywood abbia impattato negativamente sulla sua salute mentale.

Una di queste rivelazioni ha fatto riferimento all'estenuante press tour di Inception nel 2009, quando durante l'anteprima mondiale del film di Christopher Nolan soffrì di un improvviso attacca di panico crollando a terra nel corso dell'after party.



Ha dichiarato l'attore: "C'era così tanta stampa e c'erano così tante anteprime da fare in giro per il mondo e indossavo abiti e tacchi quasi ogni giorno per questa tipologia d'eventi". L'attacco di panico gli arrivò a Parigi dopo che il suo manager gli offrì tre abiti da indossare per una proiezione: "Ho perso il controllo, come in un momento cinematografico. Quella stessa notta, dopo la prima, all'after party sono crollato. È qualcosa che mi è accaduto spesso nel corso della mia vita. Ma in definitiva anche quando ero bambino e mi dicevano 'il modo in cui stai seduto non è da signorina' o 'cammini come un ragazzo', 'la musica che ascolti non va bene' mi hanno traumatizzato. Ogni singola cosa che fai è catalogata in una sistema prettamente binario e alla fine ti porta ad accusare problemi psicologici".



