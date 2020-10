Inception, Nolan voleva eliminare la canzone di Edith Piaf dal film

Nel fascino complessivo di Inception la differenza la fanno tanti dettagli, piccoli o grandi che siano: scene mozzafiato come quella della città capovolta, ma anche "piccolezze" come l'ormai leggendaria trottola o il brano che i nostri utilizzano per risvegliarsi.

Si tratta di Non, Je ne Regrette Nien, tra i più grandi successi di Edith Piaf: non tutti sanno, però, quanto poco fosse in realtà convinto Christopher Nolan dell'inserimento della canzone nel suo film, al punto da proporne l'eliminazione.

Proprio così: il regista di Tenet e Dunkirk temeva infatti che, una volta ufficializzata Marion Cotillard come membro del cast, l'inserimento di un pezzo storico della musica francese potesse in qualche modo dar vita a qualche speculazione di troppo sul personaggio (non stentiamo a crederci, data la ben nota maniacalità di Nolan per quanto concerne ogni singolo dettaglio della produzione).

A convincerlo fu dunque qualcuno a cui è davvero difficile non prestare ascolto quando si parla di musica: parliamo ovviamente di Hans Zimmer, compositore delle musiche di più di un grande successo di Nolan. Credete sia stato un bene? Vi piace il modo in cui è stata inserita la canzone nel film? Fateci sapere la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Inception.