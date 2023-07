Inception, Nolan spiega il finale una volta per tutte: 'Al personaggio non importa!'

Christopher Nolan potrà girare tutti gli Oppenheimer, i Tenet, gli Interstellar e i Dunkirk che vuole, ma non potrà sfuggire al suo destino: il regista di The Prestige è condannato a vedersi porre sempre la stessa domanda, quella che da anni gli chiede di fornirci una spiegazione definitiva al finale di Inception.

Tornato a parlare del film sul cui set Elliot Page si sentì decisamente a disagio, il buon Christopher ha dunque deciso di fornirci quella che possiamo forse definire come la chiave di lettura definitiva dell'annoso trottola-gate: il segreto sta nel cercare di comprendere il punto di vista del personaggio di Leonardo DiCaprio!

"Fortunatamente non mi veniva chiesto da un po', ho attraversato una fase in cui mi veniva chiesto di continuo. [...] Penso che Emma [Thomas, produttrice del film] abbia compreso che la risposta corretta sta nel personaggio: il punto di quella scena è che Leo, il personaggio di Leo, al personaggio non interessa! Questa è davvero la miglior risposta a cui siamo riusciti ad arrivare, ma è vero, non mi piace rispondere a questa domanda" sono state le parole di Nolan.

Non solo il buon Leo rese il film meno enigmatico proprio secondo Emma Thomas, dunque: DiCaprio potrebbe effettivamente averci fornito la risposta a un dilemma che ci attanaglia da più di un decennio! Come si fa a non volergli bene? Ben fatto, Leo!