Inception: Leonardo DiCaprio non ha idea di come finisca il film di Christopher Nolan

Sono passati circa dieci anni dall'uscita nelle sale di Inception di Christopher Nolan e dopo tutti questi anni Leonardo DiCaprio è tornato a parlarne nel podcast di Marc Maron dove ha espresso la sua opinione circa il discusso finale di pellicola.

Nel corso appunto del podcast WTF With Marc Maron, l'attore ha parlato del finale del film rivelando di non avere alcuna idea di quale sia il suo significato: "Non ne ho idea. In quel momento sei solo concentrato sul tuo personaggio. Quando si parla di Chris Nolan e della sua mente e di come tutto si mette insieme in un unico pezzo, alla fine poi tutti provano a unire i punti. Penso dipenda molto dall'occhio di chi sta osservando".

Qualche tempo fa era stato Michael Caine a rivelare cosa Nolan gli avesse detto circa Inception e quali parti nel film fossero reali e quali in realtà solo sogni: "Quando ho ricevuto lo script ero un po' confuso. Ho chiesto quindi a Nolan che non capivo quali parti fossero solo sogni. Gli chiesi: 'quando sono solo sogni e quando invece è realtà?'. Lui mi rispose che: 'Se tu sei nella scena allora è la realtà'. Quindi mi è stato chiaro: se sono in scena è la realtà, se non ci sono si tratta di un sogno".

Tuttavia, nel corso di un'intervista del 2015 lo stesso Nolan aveva allargato il concetto di realtà che intendeva esprimere con Inception, alludendo al fatto che la scena finale del film - dove è presente anche Michael Caine - possa trattarsi anch'essa di un sogno: "Il modo in cui finiva il film funzionava bene, il personaggio di Leonardo DiCaprio, Cobb, era con i suoi figli a giocare fuori, era nella sua realtà soggettiva. A quel punto non gli importa più e questa è come una dichiarazione: tutti i livelli di realtà sono ugualmente accettabili.

Leonardo DiCaprio è attualmente impegnato nella stagione dei premi grazie al suo impegno in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino dove concorre come miglior attore protagonista. Agli ultimi Golden Globes ha tuttavia perso in favore di Taron Egerton per Rocketman. L'attore è stato candidato anche gli ultimi BAFTA 2020 e probabilmente verrà candidato anche ai prossimi Premi Oscar; le candidature di questi ultimi verranno svelate il 13 gennaio.