Inception, Hans Zimmer pubblica un nuovo brano del film di Nolan: dove ascoltarlo

Il leggendario compositore Hans Zimmer ha pubblicato insieme ad Alan Walker il remix di "Time", celebre brano della colonna sonora di Inception di Christopher Nolan.

La canzone, che potete ascoltare comodamente nel video che trovate in calce all'articolo, è disponibile anche su Spotify, Amazon Music e tutti gli altri principali servizi di streaming musicale. Il brano, come potete vedere nel post Facebook pubblicato da Zimmer, è stato pensato per festeggiare il decimo anniversario del film con Leonardo DiCaprio, che ricorrerà il prossimo luglio.

Considerato dai fan uno dei film più belli della carriera del regista, Inception include nel cast anche Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy: agli Oscar 2011 ha vinto quattro statuette, quelle per la miglior fotografia, il miglior sonoro, il miglior montaggio sonoro e i migliori effetti speciali, ed è stato anche candidato a quelle per il miglior film, la migliore sceneggiatura originale, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora.

Che ve ne pare? Preferite questo remix esteso al brano originale presente nel film?

