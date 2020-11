Da Inception a Gravity, Warner confeziona nuovi artwork da collezione per i suoi Blu-Ray

Questo dicembre la Warner distribuirà delle nuovissime edizioni dei suoi Blu-Ray di film di fantascienza più celebri che saranno contraddistinte da dei suggestivi poster vintage e andranno sotto la dicitura di "Special Poster Edition". L'idea è quella di avere come copertina la location del film in questione, quasi fosse una cartolina.

In questa nuova chiamiamola etichetta, la Warner ha già inserito alcuni dei suoi film di fantascienza più celebri: da Inception, che sfrutta come poster la location in cui era ambientata la parte conclusiva della pellicola, immersa nella neve, a Interstellar, sempre dal genio di Christopher Nolan, quest'ultima copertina incentrata sul gigantesco pianeta-oceano in cui incappano i protagonisti. Della collezione fanno parte anche Cloud Atlas e Mad Max: Fury Road (con i saluti dalla Cittadella), A.I. - Intelligenza artificiale, Arancia Meccanica, Ready Player One, Edge of Tomorrow, Blade Runner, 2001: Odissea nello spazio, Matrix, Gravity e altri ancora.

Potete visualizzare tutto l'elenco della collezione e i relativi nuovi poster ufficiali vintage sulla pagina di Film Stories, che rimanda direttamente all'acquisto su Amazon (tutta la collezione sarà disponibile all'acquisto a partire dal 7 dicembre prossimo, ma è già accessibile il pre-order).

A proposito di Warner e Inception, il film di Nolan è tornato nelle sale per il 10° anniversario dell'uscita. Il film, che racconta la storia di un ladro di sogni accusato ingiustamente della morte della moglie e impossibilitato a tornare negli Stati Uniti dai suoi figli, è interpretato da un cast d'eccezione che include Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy.

Recentemente, Nolan ha commentato il box-office di Tenet, il suo ultimo film uscito in piena pandemia di coronavirus. Per altri approfondimenti ecco un'esegesi sul cinema di Christopher Nolan.