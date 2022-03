Inception, il film di Christopher Nolan è una metafora sul mondo del cinema: ecco perché

I film più stimolanti presentano spesso più chiavi di lettura, alcune facilmente intuibili, altre magari più difficili da scovare senza un aiuto da parte del regista stesso: a questa seconda categoria appartiene, forse, l'interpretazione di Inception che vogliamo esporvi basandoci proprio sulle parole di Christopher Nolan.

Pare, infatti, che Inception sia stato concepito, tra le altre cose, come una gigantesca metafora di una produzione cinematografica in cui ognuno dei protagonisti sarebbe il corrispettivo di una delle figure coinvolte sul set e oltre: abbiamo quindi il regista Cobb, la production designer Arianna, l'attore protagonista Eames, il produttore Saito e infine il pubblico, vale a dire Fisher.

Si tratta, in effetti, non di una semplice teoria, ma di una chiave di lettura confermata dallo stesso Christopher Nolan: "Ho provato a scrivere una storia che si basasse su un processo creativo di squadra, quindi ho raccontato l'unico che conosco" furono le parole del regista di The Prestige e Interstellar al riguardo.

Una spiegazione che aggiunge quindi un ulteriore livello ad un film già piuttosto stratificato (nella narrazione stessa, che si divide tra la realtà e i vari livelli del sogno) e senza dubbio tra i più amati della filmografia di Nolan. E voi, avevate mai interpretato in questo modo il film con Leonardo DiCaprio? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché Arianna di Inception potrebbe essere una spia di Miles.