Inception, Elliot Page rivela: 'In un cast pieno di uomini cis, non capivo il mio ruolo'

Elliot Page è stato per diversi mesi sotto i riflettori per la sua transizione. Questa pressione intera ed esterna a sé ha portato a ripercussioni sul suo corpo. Nella sua autobiografia, l'attore racconta di aver manifestato chiari segni di stress fisico durante il set di Inception.

Non c'entrano nulla gli attori, che appunto Page racconta e descrive come grandissimi professionisti con i quali è un piacere lavorare. Il vero problema era questo: "In un cast pieno di uomini cis, non capivo il ruolo in cui mi trovavo".

L'attore non trovava e non comprendeva il suo ruolo. Questo, combinato con la "paura di essere rimpiazzato con Keira Knightley", gli ha scatenato una brutta manifestazione del Fuoco di Sant'Antonio: "L'herpes zoster mi è saltato fuori dalla spina dorsale durante le riprese di Inception quando avevo ventidue anni".

Il racconto del coming out di Elliot Page ci fa capire anche meglio quanto possa essere stato difficile per l'attore bilanciare lavoro e accettazione sociale, che in questo caso era ancora più importante, in quanto familiare. Qualche tempo fa, Page aveva raccontato il travagliato rapporto con la madre, evolutosi poi in comprensione e accoglienza. "Penso che sia davvero stimolante che sia cambiata e sia diventata una sostenitrice e un'alleata. Le ci è voluto del tempo per uscire dalle idee con le quali è cresciuta", aveva dichiarato.

Intanto l'attore continuerà a recitare nella serie The Umbrella Academy, interpretando Viktor Hargreeves, uno dei personaggi più forti e temibili dello show intero. La vedrete? Fatecelo sapere nei commenti!