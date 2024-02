Inception doveva essere un film horror! La rivelazione di Nolan

Nel corso degli anni abbiamo visto Christopher Nolan cimentarsi con più generi di film, dal thriller alla fantascienza, passando per i cinecomic: una vera e propria incursione nell'horror, però, il nostro non se l'è mai concessa... Pur andandoci piuttosto vicino ai tempi di uno dei suoi più grandi successi, Inception!

Il film di cui Nolan ci ha finalmente spiegato il finale pochi mesi fa era infatti stato inizialmente pensato come un horror: il potenziale, d'altronde, con una tematica del genere c'era effettivamente tutto (chiedere a Freddy Krueger per informazioni), ma il buon Chris decise alla fine, come ben sappiamo, di prendere un'altra direzione.

"Inizialmente stavo pensando a un film horror, poi però si trasformò in questo progetto. Stavo cercando un modo per far sì che il sogno diventasse una parte importante della storia, l'idea che qualcuno possa invadere i tuoi sogni e rubarti un'idea è sempre stata enormemente affascinante per me. Il concetto del sogno che sembra reale mentre lo viviamo pervade l'intero film" sono state le parole del regista.

E voi, cosa ne dite? Cambiereste l'Inception che tutti conosciamo per una sua versione horror? Credete che Nolan avrebbe potuto fare ancora meglio in quel caso? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Inception.