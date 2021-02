Inception, la cronologia completa: quanto tempo Cobb e Mal hanno passato nel Limbo?

Uno dei più più amati, discussi e dibattuti di Christopher Nolan è sicuramente lo straordinario Inception, che a distanza di undici anni dalla sua prima uscita cinematografica continua ancora oggi a invecchiare fantasticamente bene a far spremere le meningi tanto alle nuove quanto alle vecchie generazioni, in visione o revisione che sia.

Oltre alla domanda fondamentale sul finale del film, che il Totem cada oppure no, un'altra questione che ancora adesso incuriosisce gli appassionati è il tempo esatto che Cobb (Leonardo DiCaprio) e sua moglie Mal (Marion Cotillard) hanno trascorso nel Limbo, cioè lo spazio onirico grezzo dove va a finire la mente se non riesce a risvegliarsi dal sogno.



In linea di massima sappiamo che i due hanno trascorso "decenni" nel Limbo, anche se nella realtà si tratterebbe di poco meno di un giorno stando almeno alle regole dettata proprio nella narrazione di Inception. Il tempo infatti si dilata nel sogno e i secondi si trasformano in minuti, i minuti in giorni, i giorni in anni.



All'inizio del film Cobb e il suo team creano un composto chimico capace di rendere il sogno 12 volte più lungo rispetto allo scorrere del tempo reale, convertendo cioè cinque minuti veri in circa un'ora di sogno. Poi vanno oltre e usano un composto che rende 10 ore reali, in Superficie, in circa una settimana nel sogno, dunque 20 volte più lungo.



Come spiega poi Cobb, più si scende nei vari livelli del sogno, più il tempo aumenta. Al 1° Livello, 10 ore reali sono una settimana, al 2° Livello sono sei mesi, al 3° Livello sono 10 anni, nel 4° Livello, cioè il Limbo, il tempo può anche protrarsi per l'Eternità, fino al risveglio del soggetto interessato e caduto nello Spazio Onirico Grezzo.



Proprio qui Cobb e Mal sono rimasti intrappolati per 50 anni, praticamente invecchiando per poi risvegliarsi e ritrovarsi di nuovo giovani. Il fatto è che nel film i due sono un po' imprecisi. Utilizzando allora il rapporto 1:20, cioè 10 ore reali = 8,3 giorni di sogno al 1° Livello, 5,47 mesi al 2° Livello, 9,1 anni al 3° Livello, i due sarebbero rimasti intrappolati nel limbo per molto più tempo, per 182 anni.



Ma Cobb e Mal sono caduti nel Limbo prima che Yusuf mettesse a punto il suo composto chimico per allungare il Sogno. È però possibile che i due stessero sperimentando proprio il tempo di permanenza nel sogno sfruttando il Somnacin ancora non perfezionato, che con lo stesso rapporto 1:20 o poco meno li avrebbe tenuti nel sogno per i 50 anni citati nel film e addormentati per 2,7 ore.



La cosa più probabile è però che Cobb e Mal abbiano utilizzato il composto standard con un rapporto 1:12, con una matematica che sostiene che 50 anni nel sogno equivalgono così a 21 ore nella realtà, dunque nemmeno un giorno.