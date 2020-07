Inception compie 10 anni, i fan celebrano il film di Christopher Nolan sul web

Inception fu il settimo film in carriera per Nolan , il quale era reduce dallo straordinario successo di pubblico e critica de Il Cavaliere Oscuro, secondo capitolo della trilogia su Batman con Christian Bale protagonista. Per la prima volta in cinque anni privo di Bale, Nolan ingaggiò Leonardo DiCaprio per la parte principale mentre il resto del cast non era certo da meno: trovavamo infatti nel team arruolato dal protagonista Cobb anche Joseph Gordon-Levitt , Tom Hardy e Ellen Page, mentre nei panni dell'industriale c'era Ken Watanabe, in quelli della vittima Cillian Murphy, in quelli del suocero di Cobb Michael Caine e infine Marion Cotillard nei panni della moglie Mal.

Incredibile, ma vero. Inception di Christopher Nolan ha compiuto 10 anni il 13 luglio scorso, con i fan scesi in campo sui vari social network per celebrare la pellicola fantascientifica con al centro Leonardo DiCaprio e la sua lotta forsennata per tornare a riabbracciare i propri figli in un vortice di sogni nei sogni.

