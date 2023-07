Inception, ecco come la tv giapponese aiuta gli spettatori a 'capire' il film!

Le pellicole di Christopher Nolan non sono particolarmente famose per la loro linearità. Molti dei film del regista inglese giocano con i piani temporali e con i sogni. Per ovviare a questa "confusione" che non tutti sono in grado di affrontare la tv giapponese ha creato un piccolo "trucco".

Tra tutti i film di Christopher Nolan quello che maggiormente gioca con il sogno e la realtà è Inception. Nonostante rimanga uno dei suoi lavori globalmente più amati ed apprezzati, molto spesso una sola visione non basta per comprendere il modo in cui i vari "piani del sogno" si intrecciano tra di loro e si aggrovigliano in un modo che ricorda sempre di più un effetto matrioska. Insomma, molto spesso la difficoltà nella visione di Inception si trova proprio nel momento in cui si deve capire in quale sogno si stanno svolgendo gli eventi.

Nolan è stato costretto a spiegare il finale di Inception proprio per dare chiarezza al film e ai suoi messaggi. Per ovviare a questo problema la televisione giapponese, per combattere la confusione, ha deciso di inserire un testo in alto a sinistra ogni volta che il film viene mandato in onda per chiarire al pubblico in quale livello del sogno si svolgono le specifiche scene. Una "assistenza" alla visione che però potrebbe non essere apprezzata da tutti per il modo in cui rende il racconto eccessivamente meccanico.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Inception. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!