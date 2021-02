Inception: come potrebbero essere il sequel e il prequel?

Nonostante le numerose discussioni create dal finale aperto, molti potrebbero concordare con il fatto che Inception non ha bisogno di alcuna continuazione. Tuttavia ormai abbiamo imparato che con Hollywood non bisogna dare mai niente per scontato, e dunque ci siamo domandati: cosa potrebbe accadere in un eventuale sequel o prequel del film di Christopher Nolan?

Prendendo in considerazione la questione lasciata in sospeso dall'ambigua scena conclusiva del film, ovvero il dubbio sul fatto che Cobb (Leonardo DiCaprio) si sia davvero riunito con i suoi bambini o sia ancora intrappolato nel Limbo, appare chiaro che un seguito diretto andrebbe a distruggere quanto costruito dal regista nei primi 148 minuti. Questo a meno che il regista, con un plot twist degno del miglior M. Night Shyamalan, non decida di basare l'intero concept della pellicola proprio sulla coesistenza di queste due possibilità. Tuttavia questa ci sembra l'ipotesi meno plausibile, e proprio per questo l'idea vincente potrebbe essere quella di esplorare i fatti antecedenti agli eventi narrati in Inception.

In un eventuale prequel, infatti, Nolan avrebbe la possibilità di esplorare l'origine della tecnologia che permette agli estrattori come Cobb di infiltrarsi nei sogni della altre persone. Come spiegato nel film originale, questo "sogno condiviso" si ottiene somministrando al bersaglio dell'estrazione il farmaco Somnacin attraverso una macchina PASIV, tecnica sviluppata per scopi militari per il misterioso "Progetto Somnacin". Negli extra dell'edizione Blu-Ray vengono svelati dei piccoli dettagli al riguardo, ma visto il fascino del mondo creato da Nolan abbiamo pochi dubbi sul fatto che un prequel incentrato sull'avvento di questa tecnologia potrebbe attirare l'attenzione di molti appassionati di Inception e in generale del regista britannico.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un altro film ambientato nell'universo di Inception? Fatecelo sapere nei commenti.

