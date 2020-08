Inception di Christopher Nolan al cinema dopo 10 anni, ecco il nuovo trailer

La Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer ufficiale di Inception per celebrarne il ritorno nelle sale cinematografiche (comprese quelle italiane) in occasione dei suoi 10 anni dall'uscita originale. Il film di Christopher Nolan in questo arco di tempo è diventato uno dei film più amati del regista e i fan dell'action.

Il filmato che si apre con la scritta "10 anni fa", parte da subito con l'elemento più caratteristico e riconoscibile della storia, ovvero il totem del protagonista, la piccola trottola che Leonardo DiCaprio fa roteare nel corso della narrazione per essere sicuro di non ritrovarsi ancora all'interno di un sogno e che proprio nel finale lasciava intuire l'oniricità del tutto senza mai rivelarlo davvero, tanto che lo stesso DiCaprio non ha capito il finale.

Inception fu il settimo film in carriera per Nolan, il quale era reduce dallo straordinario successo di pubblico e critica de Il Cavaliere Oscuro, secondo capitolo della trilogia su Batman con Christian Bale protagonista. Per la prima volta in cinque anni privo di Bale, Nolan ingaggiò Leonardo DiCaprio per la parte principale mentre il resto del cast non era certo da meno: trovavamo infatti nel team arruolato dal protagonista Cobb anche Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy e Ellen Page, mentre nei panni dell'industriale c'era Ken Watanabe, in quelli della vittima Cillian Murphy, in quelli del suocero di Cobb Michael Caine e infine Marion Cotillard nei panni della moglie Mal.

Come già Il Cavaliere Oscuro due anni prima, anche Inception fu un sensazionale successo al botteghino, arrivando a totalizzare quasi 830 milioni di dollari nel mondo (a fronte di un budget di 160 milioni) e si guadagnò nuovamente il favore della critica che inquadrò il film all'interno della passione per le pellicole di spionaggio di Nolan, fan dichiarato della saga di James Bond.