Inception, Arianna è una spia di Miles? La nuova teoria dei fan

Nulla è come sembra, in Inception: realtà e sogno si fondono in un magma indistinto in quello che resta forse il film di Christopher Nolan più amato dal pubblico. Non deve stupire, dunque, il fatto che anche anni dopo l'uscita continuino a saltar fuori teorie più o meno credibili che rischiano di stravolgere le nostre convinzioni al riguardo.

L'ultima di queste riguarda Arianna: il personaggio interpretato da Elliot Page, secondo alcuni, nasconderebbe infatti un doppio ruolo mai effettivamente rivelato nel corso della storia di Cobb e soci, e che spiegherebbe in effetti le incredibili abilità del giovanissimo architetto assunto per aiutare il tormentato protagonista interpretato da Leonardo DiCaprio.

Stando alla nuova teoria, infatti, Arianna altri non sarebbe che una spia di Miles, suocero e mentore di Cobb, nonché professore della stessa Arianna. Miles, infatti, avrebbe utilizzato la nostra come una sorta di cavallo di Troia per entrare quanto più a fondo possibile nella psiche di suo genero, allo scopo di scoprire quali fossero le sue colpe effettive circa la morte della moglie Mal.

Come sicuramente ricorderete, lo scopo di Cobb è infatti quello di ottenere finalmente l'affidamento dei figli: Miles, dunque, avrebbe cercato in questo modo di assicurarsi che l'uomo fosse effettivamente in grado di prendersi cura dei suoi adorati nipoti. Vi sembra una teoria credibile? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Inception.