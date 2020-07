Inception, 10 anni dopo Leonardo DiCaprio è ancora confuso: 'Non ho capito il finale'

In questi giorni si è celebrato il decimo anniversario di Inception e il thriller fantascientifico diretto da Christopher Nolan è ormai considerato un cult. Parte del suo fascino sta sicuramente nella complessa trama, che risulta tuttora oscura sotto certi aspetti per molti spettatori, e a quanto pare anche per gli stessi protagonisti.

Leonardo DiCaprio, infatti, ha recentemente ammesso di non aver ancora capito il finale di Inception.

L'attore è intervenuto insieme a Brad Pitt, suo collega sul set di C'era una volta a Hollywood, al podcast WTF di Marc Maron, dove hanno parlato anche dei loro lavori precedenti. Il conduttore ha fatto a Brad Pitt una domanda su Ad Astra, raccontando di non aver capito una parte del film. "Non te lo spiegherò... neanch'io posso spiegarlo" ha risposto scherzosamente l'attore.

A questo punto Leonardo DiCaprio ne ha approfittato per rivelare che anche lui ha dei dubbi sulla trama di un suo vecchio film. "È come Inception per me" ha detto collegandosi al discorso di Brad Pitt. "Cosa è successo? Non ne ho idea" ha aggiunto, provocando le risate degli altri due. "Sei solo concentrato sul tuo personaggio, amico. La storia mi coinvolge, ma quando si trattava di Christopher Nolan e della sua mente, e di come Inception si tenesse insieme, tutti cercavano di mettere insieme i pezzi del puzzle."

Quando poi Marc Maron ha chiesto se in definitiva il film avesse un senso, DiCaprio ha risposto: "Beh, dipende dall'occhio di chi guarda, immagino."

In occasione dei dieci anni di Inception, anche Joseph Gordon-Levitt ha recentemente raccontato la sua esperienza con Christopher Nolan.