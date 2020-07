Inception 10 anni dopo: una proiezione speciale svelerà scene inedite di Tenet

Adesso che le condizioni sembrano essere favorevoli e che la Warner Bros. ha annunciato la data d'uscita di Tenet, sembra che la major abbia in mente succulente sorprese per i fan di Christopher Nolan.

Forse più della trilogia del Cavaliere Oscuro e di Memento, Inception è il film icona con cui tutti identifichiamo l'opera di Nolan e che, solo pochi giorni fa, ha festeggiato il decimo anniversario dell'uscita nei cinema. In vista della prossima apertura delle sale la major ha quinti deciso di spegnere le 10 candeline con i fan del cineasta, organizzando una proiezione speciale del cult di Leonardo DiCaprio.

Per l'occasione il 21 agosto ci sarà la Inception 10th Anniversary Theatrical Event, ri-distribuzione che accompagnerà, in contemporanea, l'uscita dell'horror Lionsgate Antebellum con Janelle Monáe. A fronte del ritorno delle sale di Dominic Cobb ci sarà anche una speciale anteprima di Tenet e anche di altri titoli della line-up Warner, mossa che susciterà sicuramente la curiosità del pubblico e che invoglierà ad una più corposa affluenza nelle sale alla riapertura.

Oltre ai fan, anche il cast di Inception ha ricordato la loro esperienza sul set: tra loro non potevano mancare DiCaprio, ancora confuso dal finale di Inception, e Joseph Gordon-Lewitt, le cui scene a gravità 0 in Inception hanno fatto la storia del cinema. Per altre curiosità vi suggeriamo il nostro approfondimento sulla numerologia quasi mistica di Inception.