L'Incendiaria, anche Sydney Lemmon nel cast del remake tratto da Stephen King

Continua a prendere forma il cast di L'Incendiaria, remake del film del 1984 tratto dall'omonimo film di Stephen King. Come sappiamo la protagonista sarà Ryan Kiera Armstrong, nel ruolo della piccola Charlie. Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, è stata ora ingaggiata anche Sydney Lemmon, che interpreterà la madre della bambina.

L'attrice è nota soprattutto per il ruolo di Ana Helstrom nella serie Marvel/Hulu Helstrom, oltre che per le apparizioni in Succession e Fear The Walking Dead. Il padre di Charlie in L'Incendiaria, invece, sarà interpretato da Zac Efron.

Le riprese di L'Incendiaria sono partite a maggio, e il film è prodotto da Jason Blum con la sua Blumhouse. La regia è di Keith Thomas, mentre tra gli altri interpreti ci sono Gloria Reuben e Michael Greyeyes. Tra i produttori figura anche Martha De Laurentiis, come nel film del 1984 (il cui titolo italiano era Fenomeni paranormali incontrollabili).

L'Incendiaria racconta la storia di una ragazzina che sviluppa abilità pirocinetiche e viene rapita da un'agenzia governativa segreta intenzionata a sfruttare il suo potente dono come arma.

Sydney Lemmon ha una preparazione teatrale (ha studiato alla Yale School of Drama e successivamente alla Oxford University) e ha recitato anche a Broadway in The Parisian Woman. Tra le sue interpretazioni sul palco anche una versione di Romeo e Giulietta portata in scena all'Olney Theatre Center.