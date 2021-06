L'Incendiaria, Ryan Kiera Armstrong sarà la protagonista del reboot tratto da Stephen King

Nei giorni scorsi sono partite le riprese de L'Incendiaria, basato sull'omonimo romanzo di Stephen King da cui è stato già tratto un altro film, nel 1984, il cui titolo italiano era Fenomeni paranormali incontrollabili. C'era molta attesa per scoprire chi avrebbe interpretato la protagonista, nel ruolo toccato all'epoca a Drew Barrymore.

Stando a quanto riporta Deadline, a interpretare la ragazzina dalle abilità pirocinetiche sarà Ryan Kiera Armstrong, di undici anni, già vista in American Horror Story e The Tomorrow War. In calce alla notizia possiamo vedere anche la prima foto di scena della giovanissima attrice sul set di L'Incendiaria.

La nuova versione del film è prodotta da Blumhouse, e Jason Blum ha promesso un adattamento fedele al romanzo di Stephen King. La regia è di Keith Thomas, mentre la sceneggiatura è scritta da Scott Teems.

"È qualcosa a cui ho pensato molto" ha spiegato a Comicbook.com il regista, parlando di come rispettare sia il libro che il precedente adattamento di L'Incendiaria. "E sono stato molto fortunato, poiché la sceneggiatura di Scott Teems è semplicemente molto, molto buona e molto ricca. Il materiale in sé non è diverso, giusto? Voglio dire, è lo stesso libro da cui prende spunto il film precedente. Ma l'aspetto del libro a cui vogliamo rifarci è diverso. il libro è super ricco, ci sono molte cose che sono nel libro che non sono nel film originale. Ci sono cose che stiamo usando, di cui ci occuperemo. [...] Ci stiamo appoggiando ad aspetti più emotivi: alla genitorialità e a come si presenta, a come si fa a crescere un bambino, specialmente un bambino con abilità come queste. Quello era il posto dove andava la sceneggiatura e penso che sia qualcosa di leggermente diverso dal film originale."