L'Incendiaria, trovato il regista per il nuovo adattamento di Stephen King

Ora che sappiamo chi dirigerà The Dark Half, Collider ha annunciato anche il nome del regista che porterà sullo schermo L'Incendiaria, ennesimo adattamento cinematografico tratto dalla letteratura di Stephen King.

A quanto pare, infatti, dopo diversi cambi di direzione, la scelta definitiva sarebbe ricaduta su Keith Thomas, con lo sceneggiatore Scott Teems (che ha scritto il prossimo Halloween Kills) assunto per la stesura del copione.

In precedenza, il romanzo aveva già dato vita ad un adattamento per il grande schermo uscito nel 1984. Questa volta sarà la Blumhouse Pictures a produrre la pellicola, in collaborazione con la Weed Road di Akiva Goldsman, che inizialmente avrebbe dovuto dirigere. Il rapporto rivela che il celebre regista Fatih Akin era già stato avvicinato, ma a quanto pare ha abbandonato il progetto.

Il film originale L'Incendiaria, noto anche come Firestarter, lanciò una giovane Drew Barrymore, ed avrebbe anche avuto una notevole influenza su Stranger Things, celebre serie televisiva Netflix: entrambe le storie, infatti, sono incentrate su una ragazza con poteri telecinetici che fugge da un'organizzazione governativa segreta.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Conoscete il romanzo originale di Stephen King? Avete visto il film originale del 1984? Ditecelo come al solito nell'apposita sezione dei commenti.

Ricordiamo che fra gli adattamenti kinghiani in arrivo tra cinema e televisione figurano anche The Outsiders, L'Ombra dello Scorpione e La Lunga Marcia.