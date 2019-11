Incendi a Hollywood, studios evacuati ma Clint Eastwood non se ne va: 'Devo finire'

Come forse saprete in questi giorni nell'area di Los Angeles si stanno verificando dei disastrosi incendi, che spesso e volentieri hanno costretto le famiglie americane ad evacuare. Ma nelle scorse ore è toccato agli studi della Warner Bros. Pictures, che si sono ritrovati circondati dalle fiamme.

Come potete vedere nel video condiviso da Scott Eastwood su Instagram, gli studios sono rimasti deserti a causa delle fiamme e dei fumi che arrivavano dalle colline circostanti, ma leggendo la didascalia di accompagnamento veniamo a sapere che una persona in particolare non ne ha voluto sapere di sgombrare l'area.

"Questo è successo un paio d'ore fa" ha scritto Eastwood figlio a proposito di Eastwood padre. "La sicurezza ci ha detto di evacuare lo studio. Ma mio padre, 89 anni, ha risposto: 'No noi stiamo bene, non ce ne andiamo, c'è del lavoro da fare.' Dopo di che siamo entrati in sala missaggio e abbiamo visto tutti insieme il suo nuovo film, The Ballad of Richard Jewell. Come direbbe lui, bisogna tornare al lavoro e stare zitti. *E' una storia vera*. E' successo sabato."

Vi ricordiamo che The Ballad of Richard Jewell, da noi intitolato semplicemente Richard Jewell, uscirà il 16 gennaio 2020.

