L'incasso di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker? Merito degli spettatori infrasettimanali

Nonostante le critiche non esattamente positive ricevute dagli addetti ai lavori e (soprattutto) dai fan, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato il trionfo al botteghino che tutti ci aspettavamo dalla conclusione della trilogia sequel.

La cosa, ovviamente, non sorprende affatto: a mezzo secolo dall'uscita di Episodio IV l'appeal della saga è rimasto pressoché intatto, tanto da spingere i fan ad accorrere numerosi in sala nonostante già i primi due capitoli di quest'ultima trilogia non fossero stati accolti in maniera entusiasta.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è dunque arrivato agevolmente a superare il miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo, e stando a quanto riportato da Forbes avrebbe giovato parecchio della straordinaria affluenza di una fascia di pubblico troppo spesso sottovalutata, vale a dire quella degli spettacoli infrasettimanali.

Il pubblico dei giorni feriali ha quindi premiato Episodio IX soprattutto sul lungo termine, consentendo al film di J. J. Abrams di superare anche campioni d'incassi targati Marvel (vedasi Captain America: Civil War o Avengers: Age of Ultron) che durante il weekend d'apertura avevano fatto meglio del capitolo conclusivo della Skywalker Saga.

Le critiche al film, comunque, continuano ad arrivare numerose soprattutto dopo la clamorosa rivelazione sul Palpatine visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker letta nel romanzo ufficiale; sempre nel libro in uscita nelle prossime settimane sarà possibile leggere anche le ultime parole di Ben e Rey sul finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.