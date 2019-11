Gli incassi di Doctor Sleep sorpassano di netto quelli di Terminator: Destino Oscuro

Terminator: Destino Oscuro e Doctor Sleep sono usciti a solo una settimana di distanza, ma la lotta è quantomai spietata, in quello che è a tutti gli effetti un testa a testa. Vediamo nel dettaglio gli incassi: chi guadagnerà il titolo di sequel più gradito dal pubblico?

Nel primo weekend la pellicola prodotta a sei mani da Paramount, Skydance Media e Fox sembra aver già incontrato i primi intoppi e, con soli 29 milioni d'incassi, per Terminator: Destino Oscuro il nome sembra essere profetico. Si farebbe sempre più concreta la possibilità di perdere ben 100 milioni di dollari, a fronte dei 325 investiti nella produzione, e le previsioni stimano i prossimi incassi oscillare intorno alla metà di quelli raggiunti fin'ora, mettendo in serio pericolo i Terminator di James Cameron.

Per Doctor Sleep il futuro sembra decisamente più roseo e punta spedito al traguardo dei 30 milioni, di cui 5,6 incassati tra Regno Unito, Italia, Portogallo, Spagna e Francia. Se pensate che lo stacco con Terminator non sia poi così elevato avete ragione, ma a fonte degli esigui 45 milioni spesi per produrlo gli incassi lo confermerebbero come un vero e proprio successo.

Su Rotten Tomatoes il sequel di Shining ha raggiunto un voto pari al 75%, inferiore rispetto a Get Out (98%) o It (86%), ma decisamente superiore se paragonato a Pet Sematary (57%) e It - Capitolo due (63%).

Il film segue le vicende di Danny Torrance (Ewan McGregor) e di una giovane ragazza, entrambi col dono di poter parlare con gli spiriti e che per questo verranno braccati da Rose Cilindro (Rebecca Ferguson) il cui obiettivo è uccidere tutti coloro che possiedono questo particolare dono.

Doctor Sleep è attualmente al cinema in ben 3800 sale e lo stesso Stephen King afferma che ha "sistemato tutto quello che ha odiato in Shining". Per approfondire vi rimandiamo alla nostra video recensione di Doctor Sleep.