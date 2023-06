Gli incassi del concerto di Bologna di Russell Crowe saranno destinati agli alluvionati

Sta per cominciare il tour italiano della band di Russell Crowe con la sua band, con lo show di Bologna previsto per il 27 giugno 2023 ormai alle porte. L’attore australiano ha pubblicato per l’occasione un video sui suoi social per ricordare che l’incasso della data sarà devoluto alle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Dopo il concerto di Catanzaro del collettivo musicale guidato da Russell Crowe, lo spettacolo che vede protagonista la star di Hollywood si sposterà alla fine di giugno a Bologna, colpita come il resto della regione dalla tremenda alluvione di maggio.

Per mostrare la propria vicinanza alla popolazione, gli organizzatori del concerto hanno deciso di devolvere il ricavato per aiutare tutte quelle persone che hanno visto la propria vita sconvolta dalla catastrofe naturale e l’attore di Il Gladiatore ha usato i propri profili su Internet per pubblicizzare l’iniziativa e chiedere la collaborazione del pubblico per riempire il Teatro Comunale Nouveau di Bologna.

Il 27 giugno sarà un’occasione, dunque, per assistere dal vivo alle performance di Russell Crowe sul palco e allo stesso tempo aiutare chi sta soffrendo a causa di un evento imprevedibile e disastroso.

Il tour degli Indoor Garden Party prevederà quattro tappe italiane, rispettivamente a Catanzaro, Taranto, Roma e Bologna, prima di spostarsi il 30 giugno nella Repubblica Ceca.

Lasciandovi in calce il reel di Instagram per scoprire il messaggio dello showman, ricordiamo l’ultimo lavoro cinematografico di Russell Crowe attraverso la recensione di L’esorcista del Papa.