Box Office USA: Crazy & Rich è il vero film rivelazione dell'estate, ancora primo

Crazy & Rich, commedia romantica dai tratti asiatici, sembra davvero aver conquistato seriamente il pubblico americano: lo troviamo in cima anche questa settimana, con altri 25 milioni di dollari guadagnati.

Continua a battere cassa anche Shark - Il Primo Squalo con Jason Statham, che porta ai suoi produttori e distributori altri 13 milioni di dollari, per un totale di oltre 105. Al terzo posto se ne sta una new entry, da cui probabilmente ci si aspettava molto meglio: Pupazzi senza Gloria, con Melissa McCarthy ed Elizabeth Banks, ha incassato "appena" 10 milioni di dollari.



Scende alla quarta posizione settimanale invece Mission: Impossible - Fallout, che guadagna altri 8 milioni di dollari, mentre il nuovo live action Disney Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Foster è il quinto incasso del weekend, con poco più; di 6 milioni di dollari. In discesa anche il Mile 22 di Marc Wahlberg, che negli ultimi tre giorni ha incassato 6.030.000 dollari, poco meglio di Alpha - Un'amicizia forte come la vita, stabile a metà classifica con 5.600.000 dollari.



Nella zona terminale della nostra Top 10 troviamo Spike Lee con il suo BlacKkKlansman, poi l'esordiente A-X-L - Un'Amicizia Extraordinaria e il terrificante Slender Man, decimo film del fine settimana con 2.785.000 dollari di incasso.