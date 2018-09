Box Office USA: la coppia Black/Blanchett in vetta con Il Mistero della Casa del Tempo

Mentre in Italia spopolano Gli Incredibili 2, negli USA il primato al box office è tutto de Il Mistero della Casa del Tempo.

Il nuovo fantasy firmato Eli Roth, con Jack Black e Cate Blanchett, ha conquistato già al debutto la vetta al botteghino con oltre 26 milioni di dollari. In seconda posizione troviamo invece Paul Feig e il suo Un Piccolo Favore, capace di superare i 10 milioni di dollari nel solo weekend, mentre scende al terzo posto l'horror The Nun, che ha già quadruplicato gli incassi rispetto alla spesa iniziale.



Quarto posto settimanale per The Predator di Shane Black, che ha così superato i 40 milioni totali in patria, mentre continua imperterrito a rimanere in classifica Crazy & Rich, commedia romantica che ha letteralmente fatto impazzire gli americani nel corso dell'estate appena trascorsa.



Sesto posto per Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick, dramma con Matthew McConaughey protagonista, mentre al settimo posto se ne sta Peppermint di Pierre Morel. Debutto all'ottavo posto per uno dei documentari più "hot" dell'anno: Michael Moore ribalta il titolo del suo film sull'11 settembre per raccontare la figura controversa di Donald Trump in Fahrenheit 11/9.



Si prepara a uscire di scena, invece, Shark - Il primo squalo, che ha portato altri 2 milioni di dollari al totale di 140, cifre impossibili da raggiungere per Searching, che chiude la classifica di questa settimana.