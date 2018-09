Box Office USA: The Nun debutta col botto superando i 50 milioni di dollari

C'è ancora qualcuno convinto che l'horror non paghi? Costato poco più di 20 milioni di dollari, The Nun ne ha già incassati oltre 50 in patria.

Il film di Corin Hardy è riuscito a scalzare dalla prima posizione Crazy & Rich, la commedia romantica dalle sfumature asiatiche che nelle ultime settimane ha davvero monopolizzato l'attenzione: i nuovi 13 milioni di dollari portano il totale negli USA a 136.222.165 dollari.



Al terzo posto della settimana troviamo un altro ottimo debutto, Peppermint, in grado di guadagnare subito 13 milioni di dollari. Oltre il podio, Shark - Il Primo Squalo con Jason Statham, che porta nelle sue casse altri 6 milioni, subito dopo Searching, thriller in arrivo in Italia il prossimo ottobre. Bisogna scendere in sesta posizione per trovare Tom Cruise e il suo Mission: Impossible - Fallout, fermo questa settimana a 3 milioni e 800.000 dollari, meglio di quanto abbia fatto Ritorno al Bosco dei 100 Acri, settimo film del fine settimana con 3.196.000 dollari.



Chiudono la classifica del weekend americano Operation Finale, film biografico firmato Chris Weltz, il film d'azione/fantastico Alpha - Un'amicizia forte come la vita e BlacKkKlansman. L'ultima fatica di Spike Lee si appresta a lasciare la top 10 e lo fa a testa alta, con 43.454.530 dollari totali.