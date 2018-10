Box Office Italia: le novità stravolgono la top 10, ma Gli Incredibili 2 dominano ancora

Il weekend appena trascorso al box office nostrano ha riservato non poche novità, con ben sei nuove entrate che hanno stravolto l'intera classifica. Al primo posto però si è riconfermato Gli Incredibili 2.

Il film Pixar infatti è sempre più imbattibile, con altri 2.485.477 euro raccolti, più del doppio rispetto a The Nun - La Vocazione del Male, che questa settimana si è accontentato del secondo posto. Terzo il debuttante BlacKkKlansman del genio ribelle Spike Lee, che ha incassato 403.229 euro.



Fuori dal podio il primo film italiano del weekend, Ricchi di Fantasia, con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, che ha preceduto di una sola posizione Michelangelo - Infinito, la docu-fiction capace di un'ottima prestazione e un incasso pari a 312.138 euro.



Sesto posto per Sei ancora qui - I still see you con Bella Thorne, forte di 229.212 euro, mentre ci si aspettava molto di più da L'Uomo che Uccise Don Chisciotte, l'ultima e travagliata opera di Terry Gilliam - che si è accontentata di un settimo posto.



All'ottava posizione si parla francese con Tutti in Piedi, commedia diretta e interpretata da Franck Dubosc, capace di precedere Una storia senza nome di Roberto Andò. Chiude la classifica settimanale The Equalizer 2 - Senza Perdono con Denzel Washington.