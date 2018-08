Box Office Italia: un weekend mostruoso con I personaggi di Hotel Transylvania 3

Con le temperature prossime a diventare autunnali in poco tempo, anche il box office italiano riprende pian piano un po' di fiato, con Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa che guadagna 3.986.634 euro nel solo weekend.

Un incasso davvero niente male per il terzo capitolo della saga più mostruosa di Sony Animation, che dal 22 agosto ha racimolato un totale di 5.029.555 euro. Al secondo posto se ne sta Ant-man and the Wasp, il cinecomic Marvel con Paul Rudd e Evangeline Lilly, che con altri 809.869 euro arriva a 3.732.604 totali.



Sull'ultimo scalino del podio troviamo una commedia di nuova uscita che sta molto facendo parlare di se, Come ti divento bella con Amy Schumer, che ha guadagnato 666.609 euro nel solo fine settimana. Il quarto film del weekend è invece Shark - Il Primo Squalo con Jason Statham, forte di 552.237 euro di incasso, mentre al quinto troviamo Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, con un Sylvester Stallone stanco e affaticato che non va oltre i 247.550 euro. Tutto horror il sesto posto della classifica, con La settima musa di Jaume Balagueró che ha incassato 230.596 euro.



Le ultime posizioni della classifica spettano invece a Fire Squad - Incubo di fuoco, fermo a 179.034 euro, Ocean's 8, a 163.816, Darkest Minds a 63.917 e Crazy & Rich, commedia romantica che dovrebbe presto avere un sequel.