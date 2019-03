Box Office Italia: A Un Metro Da Te supera Captain Marvel in vetta

Dopo aver toccato quota 9 milioni di euro, Captain Marvel lascia la cima del nostro box office, lasciando il posto ad A un metro da te, il difficile film di Justin Baldoni rivolto soprattutto ai teenager.

L'opera drammatica ha guadagnato 1.341.429 euro, mentre il cinecomic Marvel di Carol Danvers si è fermato a 847.085 euro. Terzo l'italianissimo Scappo a Casa, di Enrico Lando con Aldo Baglio (di Aldo, Giovanni e Giacomo). Al quarto posto troviamo la new entry Peppermint - L'Angelo della Vendetta con Jennifer Garner con 455.450 euro, mentre al quinto se ne sta un altro film italiano: Momenti di trascurabile felicità con Pif, forte di 443.166 euro.



Al sesto posto è tempo del thriller Escape Room: il lavoro di Adam Robitel ha incassato 404.146 euro, solo settimo invece Il Professore e il Pazzo, con la coppia Mel Gibson e Sean Penn che non va oltre i 402.276 euro al debutto. Al settimo sposto facciamo posto all'animazione giapponese My Hero Academia the Movie: Two Heroes, in grado di incassare 306.255 euro, meglio del miglior film agli ultimi Oscar Green Book, ormai sceso al nono posto della Top 10 con 191.825 euro, e Un viaggio a quattro zampe, ultimo film del weekend con 169.590 euro.