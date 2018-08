Box Office Italia: il Ferragosto è di Ant-man, che divora gli squali di Jason Statham

Nonostante le grandi città siano apparse deserte nella settimana di ferragosto, Ant-man and the Wasp ha comunque raggiunto indisturbato la cima del nostro box office al debutto.

Uscito il 14 agosto, il film con Paul Rudd ha incassato nella sua prima settimana ben 2.300.767 euro, 1.171.644 se guardiamo al solo weekend, lasciando al secondo posto settimanale Shark - Il primo squalo. Il megalodonte braccato da Jason Statham (se avete visto il film è andata praticamente così...) si è fermato al secondo posto con 778.170 euro, arrivando a 3.353.258 di totale.



Terzo film della calda settimana appena trascorsa è invece Ocean's 8: l'heist movie tutto al femminile non è andato oltre i 219.638 euro. Quarto posto invece per Darkest Minds, il film fantascientifico firmato Jennifer Yuh Nelson, che ha incassato 154.244 euro nel fine settimana, meglio di Crazy & Rich, uscito in anteprima in pochissime sale e capace di incassare 107.790 euro.



Sesto posto per Resta con Me, il film drammatico di Baltasar Kormákur fermatosi a 89.705 euro nel corso della settimana. Al settimo posto ritroviamo Hereditary - Le radici del male, l'ottimo e particolare horror di Ari Aster che ha incassato altri 75.284 euro, meglio di quanto abbia fatto venerdì, sabato e domenica The End? L'inferno fuori, che ha collezionato 66.848 euro (si sale a 109.229 se si include il 16 agosto, giorno di uscita).



Nonostante l'uscita prevista a inizio settembre, Teen Titans Go! Il Film è riuscito a entrare in classifica grazie a diverse anteprime in tutto lo stivale: 49.840 gli euro incassati. Chiudiamo con Il tuo ex non muore mai, commedia di Susanna Fogel che ha incassato 47.193 euro.