Box Office Italia: Mamma Mia - Ci Risiamo! domina la classifica settimanale

Chi ha detto che agli italiani non piacciono i musical? Il successo di Mamma mia - Ci risiamo! afferma esattamente il contrario, con 676.251 euro di incasso nell'ultimo weekend.

Una cifra che vale al film corale di Ol Parker il primo posto al botteghino italiano, meglio di quanto sia riuscito a fare Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, che forte di altri 638.515 euro raggiunge quasi gli 11 milioni e mezzo di totale. Ottimo debutto per l'action The Equalizer 2 - Senza Perdono con Denzel Washington, terzo con 594.179 euro.



A sorpresa, appena fuori dal podio, troviamo Gotti - Il Primo Padrino, nonostante le critiche poco esaltanti della stampa: per il film con John Travolta ben 530.529 euro di incasso, meglio - in questo ultimo weekend - di Mission: Impossible - Fallout, fermatosi a 472.005 euro. Resiste con le unghie e con i denti Slender Man, al sesto posto con 348.397 euro guadagnati, mentre scende in settima posizione il dramma Resta con Me, con 306.555 euro.



A chiudere la top 10 del fine settimana italiano tre nuove uscite: la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018 Un affare di famiglia è l'ottavo film della classifica, forte di 236.065 euro, Sulla Mia Pelle (uscito in contemporanea anche su Netflix), che ha incassato 200.204 euro (244.479 se si conta la settimana lunga), La Profezia dell'Armadillo ispirato al fumetto di Zerocalcare. Per il film di Emanuele Scaringi 147.061 euro di incasso al debutto.